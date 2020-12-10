خطوة مفاجئة.. طهران تدرج السفير الأمريكي باليمن على قائمة عقوباتها

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن وزارة الخارجية الإيرانية أدرجت اسم كريستوفر هنزل على قائمة العقوبات الخاصة ببلادها.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وفي بيان لها، عزت الوزارة قرارها بوضع اسم السفير الأمريكي على قائمة العقوبات إلى الدور الذي لعبه في الأزمة الإنسانية الدائرة في اليمن.

واتهم البيان السفير بأنه شارك في توجيه الحرب وقتل المدنيين الأبرياء في اليمن من خلال تقديم الدعم للتحالف الذي يخوض حربا في البلاد، على حد وصفه.

وأضاف البيان أن هنزل سيكون مشمولا بالتبعات المتعلقة بقانون مكافحة انتهاك حقوق الإنسان، موضحا أن المؤسسات الإيرانية المعنية سوف تتخذ الإجراءات الخاصة بهذا الأمر.

ويأتي قرار وزارة الخارجية الإيرانية، في اليوم التالي لتوقيع الولايات المتحدة عقوبات بحق السفير الإيراني لدى جماعة "أنصار الله" اليمنية، حسن إيرلو، حسبما أعلنت وزارة الخزانة الثلاثاء.

وقالت إدارة الرقابة على الأصول الأجنبية بالوزارة في بيان، إنها "صنفت [ضمن قائمة العقوبات]، حسن إيرلو، مسؤولا في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ومبعوثا للنظام الإيراني لدى متمردي الحوثي في اليمن"، بحسب تعبيرها.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) هجمات بطائرات دون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة العربية السعودية.