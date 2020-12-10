شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبنانى يؤكد وضع الحريات راسخ فى لبنان رغم الظروف الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية اللبنانى شربل وهبه، إن بلاده رغم الظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة التى تمر بها حاليا، غير أن وضع الحريات فيها يبقى راسخا رغم الأزمات، مؤكدا أن الصحفيين هم من يرسخون صرح الديمقراطية لبناء مجتمع حر ومنفتح ومستقل ويقوم على التعددية.

وأشار الوزير وهبه – فى كلمة له خلال مشاركته فى طاولة مستديرة على مستوى وزراء الخارجية على هامش المؤتمر العالمى لحرية الصحافة لعام 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس – إلى أن لبنان أيد صراحة فى الأمم المتحدة حماية سلامة الصحفيين فى القرار المتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، وهو الأمر الذى يتماشى مع المبادىء المعترف بها ضمن خطة التنمية المستدامة للعام 2030 .

وأضاف أن لبنان لطالما عُرف بأنه أرض الحريات والقيم. متابعا: "نجدد اليوم تعهدنا والتزامنا تجاه حماية حرية التعبير والتى تتجسد بشكل بارز فى حرية الصحافة وحماية الصحفيين سواء عبر ضمان السلامة الجسدية أو السلامة الرقمية".