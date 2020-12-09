شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يدمر زورقين حوثيين مفخخين جنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير واعتراض زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون جنوب البحر الأحمر. وأضاف التحالف، في بيان له، أن ميليشيا الحوثي الإرهابة أطلقت الزورقين المفخخين من الحديدة في اليمن. وتابع تحالف دعم الشرعية أن ميليشيا الحوثي الخليج 365 تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يدمر زورقين حوثيين مفخخين جنوب البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.