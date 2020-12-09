شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم للدفعة الـ 37 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن برنامج حساب المواطن بدء إيداع الدعم المخصص للدفعة الـ 37 لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم. وأوضح برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أن إيداع الدعم للمستفيدين سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم للدفعة الـ 37 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.