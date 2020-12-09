لبنان يكشف حقيقة منع الإمارات إعطاء تأشيرات سياحية لمواطنيه

نفت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، أن تكون الإمارات قد اتخذت مثل هذا القرار، بحسب موقع قناة "الجديد" اللبنانية.

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وقالت الوزارة إن سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن، أبلغها بأن السلطات الإماراتية لم تصدر قرارا رسميا يمنع إعطاء تأشيرات سياحية للبنانيين أو لجنسيات أخرى.

وأبلغ وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد عبد الله بالهول السفير اللبناني أن "دولة الإمارات تمرّ حالياً بمرحلة التعافي من وباء كورونا تمهيدا للعودة التدريجية للحياة الطبيعية لكافة الأنشطة"، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف أن الإمارات تتخذ إجراءات وقائيّة واحترازية وفقا لتقييم الوضع الصحي لبلدان العالم الذي من شأنه تعديل في سياسة الدخول للدولة بين الحين والآخر، مؤكدا أن "هذه الإجراءات تشمل الجنسيات كافة، ولا قرار يطال المواطنين اللبنانيين على وجه الخصوص".

وكانت أنباء قد تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تفيد بأن الإمارات توقفت عن إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين اللبنانيين.