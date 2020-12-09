شكرا لقرائتكم خبر عن مدعية المحكمة الجنائية الدولية تغلق تحقيقا فى جرائم حرب بريطانية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، إنها ستغلق تحقيقا أوليا بشأن مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها جنود بريطانيون فى العراق.

ولم يصل الملف إلى مستوى التحقيق الكامل وخلص مكتب فاتو بنسودا إلى أن السلطات البريطانية فحصت تلك المزاعم.