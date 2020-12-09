شكرا لقرائتكم خبر عن عشراوي: تقدمت باستقالتي لأبو مازن منذ نوفمبر.. وآن الأوان لإصلاح منظمة التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي مساء يوم الأربعاء، إنها تقدمت باستقالتها لرئيس المنظمة الرئيس محمود عباس منذ شهر نوفمبر الماضي، مؤكدة في الوقت ذاته أنه آن أوان إصلاح وتفعيل المنظمة وإعادة الاعتبار لصلاحياتها".

وأصدرت عشراوي بيانًا توضيحيًا مساء اليوم نشرته وكالة "صفا" نسخة عنه توضح فيه ملابسات تقديم استقالتها، وذلك بعد تسريب خبر حول ذلك.

وشددت على أنه آن الأوان لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار.

وقالت عشراوي إنه "لا بد من تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات، فالنظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في مواقع صنع القرار".

وبينت أن الأمانة تتطلب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته/ها ويقوم بمهامه/ها بالكامل بكل إخلاص بما في ذلك إتاحة المجال للتغيير المنشود".

وتُعتبر عشراوي وهي من مواليد 1946، أول امرأة فلسطينية تشغل أعلى منصب سياسي، وهي عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2009، وأعيد انتخابها عام 2018.

وشغلت عشراوي منصب المتحدثة الرسمية باسم الوفد الفلسطيني المفاوض في مفاوضات الشرق الأوسط التي عقدت في مدريد ما بين 1991-1993، وانتُخبت عام 1996 عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس المحتلة، وأُعيد انتخابها لدورة أخرى في العام 2006.

حنا