شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تعلن 324 وفاة و8036 إصابة بكورونا فى صفوف جالياتنا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل حالتي وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في أميركا، ليرفع عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 324 والإصابات إلى 8036 إصابة.

وحسب فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفق تقرير الخارجية، وحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، فإنه تم تسجيل حالتى وفاة جديدتين بفيروس كورونا فى صفوف الجالية للمواطن خالد عوات 22 عاما، والمواطن روكى عبد الغفور حسن، ليرتفع عدد حالات الوفاة فى الولايات المتحدة إلى 96 حالة.

كما أشار الفريق إلى تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى صفوف الجالية فى كل من ميتشيغن، ونيوجيرسى وأوهايو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5113 إصابة، إلى ذلك أفاد الفريق المختص بمغادرة 3 دفعات جديدة، صباح اليوم الأربعاء، من المواطنين والطلبة ورجال الأعمال إلى كل من شيكاغو، واسطنبول ودبي، للالتحاق باسرهم ودراستهم وأعمالهم.