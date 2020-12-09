شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تعلن قائمة الدول المسموح دخول مواطنيها السلطنة بدون تأشيرة.. بينهم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطنة عن إعفاء رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة 10 أيام من بينها مصر، وذلك وفقًا لضوابط وشروط محددة منها وجود حجز فندقى مسبق ومؤكد، وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة دعما للحركة السياحية، وتسهيلاً للسائحين الراغبين في زيارة السلطنة

أوضحت شرطة عمان السلطانية، أن الدول المسموح لرعاياها بدخول السلطنة بدون تأشيرة المشمولة بالتسهيلات المعتمدة هى :

أولًا : قائمة الدول العربية :-

الأردن- مصر- تونس- الجزائر- موريتانيا

الدول الأوروبية:-

البرتغال - السويد - النرويج - أندورا - إيطاليا - بلغاريا - سان مارينو - سويسرا -

كرواتيا - لخنشتاين - مقدونيا - هنغاريا - صربيا - جورجيا - أستونيا - الدنمارك - ألمانيا

- اليونان - ايسلندا - بلجيكا - رومانيا - سلوفينيا - فنلندا - لكسمبورج - مالطا - موناكو -قبرص - أوكرانيا - إسبانيا - التشيك - الفاتيكان - النمسا - أيرلندا - بريطانيا - بولندا -

سلوفاكيا - فرنسا - لاتفيا - ليتوانيا - ملدوفا - هولندا

دول أمريكا الجنوبية:-

الأكوادور - بوليفيا - فنزويلا - كولومبيا - الاوروجواي - باراجواي - سيرنام - الأرجنتين- البرازيل - تشيلي

الدول والمناطق الأخرى:-

اليابان، تايلند، جنوب أفريقيا، لبنان، هونج كونج جمهورية، روسيا الاتحادية

جمهورية الصين الشعبية، سيشل- أمريكا بروناي دار السلام، تركيا، كوريا الجنوبية

نيوزيلندا، إيران، غانا، الفرنسية، أستراليا، إندونيسيا، تايوان، كندا

ماليزيا، جزيرة، مكاو سنغافورة، أذربيجان، أوزباكستان، بيلاروسيا

طاجكستان، قيرغستان، كوستاريكا، نيكاراجوا، المغرب ، الهند، أرمينيا، بنما

البوسنة والهرسك، تركمنستان، هندوراس، جواتيمالا، كازاخستان لاوس

ألبانيا ، بوتان، بيرو، جزر المالديف، سلفادور، فيتنام، كوبا ، المكسيك