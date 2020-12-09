شكرا لقرائتكم خبر عن 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا.. والإجمالى 10105 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 229 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية. ونقلت الإذاعة الموريتانية اليوم الأربعاء، عن الدكتور محمد محمود على محمود مدير المعلومات الاستراتيجية فى وزارة الصحة الموريتانية أن إجمالى حالات الشفاء 7 الآف و925، فيما بلغ إجمالى الوفيات 202 شخص.

كانت هذه تفاصيل خبر 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا.. والإجمالى 10105 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.