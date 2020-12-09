الصحة الأردنية: تسجيل 3088 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 250219 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 202058 حالة بعد تسجيل 5000 حالة إضافية، كما سجلت 44 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 3206 حالات.

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