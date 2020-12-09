إتحاد المستثمرات العرب يعلن توصيات مؤتمر الإستثمار العربى الأفريقى المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد إتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسي، مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للإعلان عن توصيات مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي المشترك والتعاون الدولى الذى عقد تحت رعاية جامعة الدول العربية، واحتضنته مدينة الجلالة خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الماضى؛ وطرح الخطة المستقبلية للإتحاد خلال الفترة المقبلة.

الوزيرة نيفين جامع تحضر فعاليات إعلان توصيات مؤتمر الإستثمار العربى الإفريقي المشترك

وأناب د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة؛ لحضور المؤتمر الصحفي ، وقامت د. هدى يسى ، رئيس اتحاد المستثمرات العرب بتقديم درع التكريم لرئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى. وتسلمته السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

الوزيرة نيقين جامع تلقى كلمة خلال المؤتمر

كما حضر المؤتمر د. نسرين لاشين ، رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، د. طلعت عبد القوى، رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثل جامعة الدول العربية، والنائبة د. صبورة السيد، والمهندس مجدى فانوس، رئيس لجنة رجال الأعمال بالاتحاد. فضلا عن عدد كبير من ممثلى السفارات والسياحة وسيدات ورجال الأعمال والمستثمرات والمستثمرين فى مصر والدول العربية والأفريقية .

وأكدت نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة، أن تعزيز الروابط الإستثمارية بين دول المنطقة العربية والإفريقية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لشعوب الأمتين العربية والإفريقية، منوهة إلى الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى إطار دورها الريادى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وهو ما يظهر جلياً فى تبنى مصر للعديد من المبادرات التنموية والتى تستهدف تحقيق الرخاء للشعوب العربية والإفريقية على حد سواء.

وقالت جامع-خلال كلمتها في المؤتمر- أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى إهتماما كبيرا بالمرأة باعتبارها أحد أهم عناصر التنمية الاقتصادية بالمنطقة العربية ودول القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن تجربة التعاون العربي الافريقي تعد من أقدم تجارب التعاون الإقليمية. إذ تمتد إلى أبعد وأعمق من مظاهر الجوار الجغرافي لتشمل الروابط الاقتصادية والثقافية والبشرية والحضارية التي نسجتها قرون طويلة من الحراك الاجتماعي والتفاعل الحضاري بين الشعوب العربية والإفريقية ، والتى إنعكست فى صورة تعاون عربي إفريقي مؤسسي فى مختلف المجالات منذ سبعينيات القرن الماضي .

وأكدت جامع، على ضرورة التوسع في إقامة المشروعات والاستثمارات المشتركة والتى تسهم في تعميق الصلة بين العرب والأفارقة إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات الإنتاج والمشروعات المشتركة وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الأشقاء على مستوى المنتجات الكاملة والنصف مصنعة بالإضافة إلى تدعيم المؤسسات المالية القائمة كبنك التنمية الإفريقي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية وغيرها من المؤسسات لتكون قادرة على التنمية في القارة الإفريقية فضلاً عن العمل على دراسة إنشاء منطقة تجارة تفضيلية والسعى لإقامة معارض إفريقية عربية لزيادة شبكة التفاعلات الاقتصادية المشتركة ولتحقيق أكبر قدر من التعاون والتكامل.

وشددت وزيرة التجارة والصناعة ، على حرص مصر على إتاحة الفرصة أمام المرأة المصرية للمشاركة فى كافة المناحى الاقتصادية والاجتماعية ليس على المستوى المحلى فقط وإنما على المستوى الإقليمى أيضا وبصفة خاصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة فى هذا الإطار إلى أن الدورة الماضية من معرض تراثنا والذى عقد خلال شهر أكتوبر الماضى شهدت اختيار دولة السودان كضيف شرف المعرض حيث حظى الجناح السودانى بإقبال كبير من زوار المعرض وهو ما يعكس حرص مصر على تعزيز علاقات الشراكة مع الدول الإفريقية والعربية.

وقالت الدكتورة نفين جامع ، أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر تعد نواة قوية للتعاون بين الأمتين العربية والإفريقية وتمثل بداية هامة لتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية والإفريقية ، معربةً عن ثقتها الكاملة في دور سيدات الاعمال في الدول العربية وقارة إفريقيا فى رسم مستقبل الأمة للوصول الى هدف التنمية الاقتصادية المستدامة .

وفى ختام كلمتها وجهت الوزيرة نيفين جامع، الشكر لاتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى، على عقد هذا المؤتمر، مشيرةً إلى أهمية تنظيمه بشكل دوري بهدف التشاور لتحقيق تنمية شاملة بالوطن العربى وقارة إفريقيا وإستغلال كافة الموارد المتاحة فى شتى المجالات لتحفيز النمو الاقتصادى المستدام ، وأعلنت الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة، رعاية ذلك الموقع الجديد، لتشجيع التجارة الأفريقيه الألكترونية.

من جانبها أكدت الدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن تحقيق التنمية الذى يعتبر بحق التحدي الرئيسي الذى نجابهه جميعاً، يستدعى منا تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي .

الدكتور هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب

وقدمت د. هدى يسي، الشكر على دعم ومساندة الحكومة المصرية متمثلة في دولة رئيس الوزراء لجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفي مدبولي ، والذى أناب الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لإلقاء كلمة إفتتاح المؤتمر، وأيضا إنابته الوزيرة لحضور المؤتمر الصحفي لإعلان التوصيات، والشكر على رعاية جامعة الدول العربية (بيت العرب) للمؤتمر، ورعاية وزارة المالية؛ والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشارت يسى ، إلى أنه من أهداف اتحاد المستثمرات العرب، العمل علي تعزيز التجارة البينية ودعم المشروعات الاستثمارية، ومن هذا المنطلق قمنا بالتوجه بوضع الخطط المستقبلية للعمل علي فتح الأسواق الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال المصريين والعرب، وذلك من أجل دعم التعاون المصري العربي والإفريقي.

وأعلنت د. هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أنه سيتم تبنى مبادرة التجار لإفريقبا، مشيرة إلى توجه وفد من الاتحاد برئاستها إلى نيجيريا خلال الفترة من 20 حتى 27 ديسمبر الجارى بدعوة رسمية من السيدة فاطيما بخارى نجلة رئيس جمهورية نيجيريا وعقد عدة لقاءات مع مسؤولى الحكومة النيجيرية لدعم التعاون المنشود .

الدكتور هدى يسى تلقى كلمتها خلال المؤتمر الصحفى

وأشارت يسى ، إلى أن الاهتمام بالسوق الأفريقي يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دعم التعاون مع دول القارة الإفريقية فى كافة المجالات خاصة القطاع الإقتصادي وفى ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين الدول الأفريقية التى أطلقها الرئيس السيسى خلال رئاسته للإتحاد الإفريقي فى عام 2019 ، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا التعاون بين الاتحاد والهيئة العربية للتصنيع فى ترويج المنتجات والصناعات المميزة للهيئة من خلال مكاتب الاتحاد فى الدول العربية والأفريقية .

وتضمنت التوصيات الصادرة عن المؤتمر عدد من النقاط منها :

التقدم بطلب للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية ودعم إنشاء تكتل إقتصادى للمرأة العربية والأفريقية. ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمشاركة ودعم تفعيل آليات عمل التكتل الاقتصادي للمرأة العربية والأفريقية المأمول في إنشائه.

بالإضافة إلى قيام اتحاد المستثمرات العرب بإقامة معهد خاص لتدريب الشباب وتعليم ثقافة الكفاح والوعى بأهمية العمل، وذلك بالتعاون مع الشيخة البحرينية فجر بنت علي بن راشد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسه فجر لتنمية الذات للتعليم والتدريب ورئيس لجنة التنمية المستدامة لاتحاد المستثمرات العرب بالبحرين والجامعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع .

أيضا التقدم بالشكر للشيخة فجر بنت علي بن راشد آل خليفة مملكة البحرين رئيس لجنة التنمية المستدامة لاتحاد المستثمرات العرب بالبحرين على دعوتها الكريمة لانعقاد المؤتمر السنوى القادم لاتحاد المستثمرات العرب فى مملكة البحرين بمشاركة سيدات الأعمال بالدول العربية توطيدا للتعاون المشترك مع دول المنطقة العربية.

فضلا عن العمل على زيادة التلاحم الاقتصادي والتجارة بين الدول العربية والأفريقية من خلال المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأيضا العمل على دعم المرأة المستثمرة ودراسة دعوة غرفة تجارة تشاد نحو العمل على تأسيس منظومة تمويل للمرأة المستثمرة، ومشاركة ممثلي الغرفة باتحاد المستثمرات العرب.

أيضا الدعوة إلى إقامة معارض ومؤتمرات للترويج للصناعات العربية والأفريقية على أن يتم ذلك بالتناوب بين الدول. والطلب من الحكومات العربية والأفريقية المزيد من دعم منتجات المجتمع المدني والقطاع الخاص المعنية بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيا.

وفى كلمته أعلن المهندس مجدى فانوس، رئيس لجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب؛ إنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو الاهتمام بالتجارة الإلكترونية ؛ يقوم الاتحاد بتأسيس موقع إلكترونى أفريقى للتجاره البينية والعمل على تسويق منتجات المشروعات الصغيره والمتوسطة فى مصر و الدول العربيه والإفريقيه

وفى كلمة جامعة الدول العربية؛ نقل وليد جودة بإدارة منظمات المجتمع المدنى بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ تحية السفير أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لاتحاد المستثمرات العرب ود. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة والمستشار فراج العجمي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني؛ مشيرا إلى توجيه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جواب شكر للدكتورة هدى يسي رئيس الاتحاد على نجاح فعاليات مؤتمر الإستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولى.

وخلال المؤتمر الصحفى أشار وليد جودة ؛ إلى أن خطة إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية تقوم حاليا بإعداد دليل شامل حول منظمات المجتمع المدني فى الـ 22 دولة عربية التى تعمل ولها سابقة أعمال متميزة لخدمة العمل العربي المشترك.

كما تتضمن خطة الإدارة تحديد يوم عربي لمنظمات المجتمع المدني فى 27 ديسمبر من كل عام وسيتم تفعيله بدءا من العام المقبل نظرا لظروف جائحة كورونا.

وأضاف وليد جودة ؛ إنه سيتم السماح لمنظمات المجتمع المدني الحصول على صفة المراقب بجامعة الدول العربية ويتم حاليا إعداد المعايير والضوابط وعند الانتهاء من إقرارها سيتم البدء فى تلقى الطلبات .

وفى كلمة وزارة المالية ؛ أكدت د. نسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، أن قضية دعم الإستثمار وتهيئة البيئة الملائمة له، لم تعد خيارا إستراتيجيا للدول والحكومات بقدر ما أصبح ضرورة واجبة فرضها الدور الحيوي له داخل عملية التنمية المستدامة ، مضيفة أن الدور الحيوي للإستثمار في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية يفرض بالضرورة تهيئة المناخ الملائم له لتحقيق الأهداف المرجوة منه في ظل حالة التنافس والإستقطاب بين الدول المختلفة لجذب الإستثمارات. لا سيما الأجنبية، وتمثل الحوافز الإستثمارية عنصر التنافس الأهم لجذب هذه الإستثمارات.

وأوضحت لاشين ؛ إن رؤية مصر 2030 التى أُطلقت في فبراير 2016، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتستند رؤية مصر 2030 على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، من أجل الوصول بالإقتصاد المصري إلى نموذج اقتصادي متطور.

وأشارت إلى الجهود الملحوظة التي قامت بها مصر في عهد الرئيس السيسي، ولا زالت تقوم بها، لتوفير مناخ الإستثمار الملائم، من خلال العمل على إعادة تأهيل المدن والقرى في مصر كلها، بجانب تشجيع قيام المصانع ، والتوسع الزراعي، ودعم حرية التجارة، وتوفير المظلة القانونية الملائمة لضمان الإستثمار وحمايته وتشجيعه.