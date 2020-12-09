شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية بليبيا تدعو ملتقى الحوار التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،دعوة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبى، إلى اجتماع عبر الاتصال المرئي يوم غدٍ الخميس، لمتابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وأوضحت البعثة أن النقاش خلال الجولة التي ستجرى غدا، الخميس، سيكون انطلاقاً من نتائج التصويت على الآليات المقترحة، أملاً بالوصول إلى الطريقة الأنسب والمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.

وشهدت الجولة الأخيرة لاجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي - التي اختتمت مساء الأحد الماضي - التصويت على آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة من بين 8 آليات جرى طرحها على أعضاء الملتقى، وأسفرت عملية التصويت التي أجرتها البعثة عن حصول المقترح الثاني على 39 صوتا وحصول المقترح الثالث على 24 صوتا من إجمالي 71 صوتا.

ويُتوقَّع أن تشهد جولة الخميس، تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبى من أجل التوافق على أحد المقترحين الثاني والثالث لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة.