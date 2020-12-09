رياض المالكى يلتقى المفوض العام لوكالة الأونروا فى الشرق الأدنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رياض المالكي، اليوم الأربعاء، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (أونروا)، فيليب لازاريني، وذلك فى مقر وزارة الخارجية والمغتربين فى رام الله.
وأطلع المفوض العام، وفق بيان للخارجية، المالكي، وكما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، على مستجدات الأزمة المالية الكارثية التى تواجهها الوكالة، والسيناريوهات المحتملة فى حال عدم تغطية العجز الحالى فى موازنة الوكالة، والجهود التى يقومون بها لحشد الدعم المالى للموازنة للحيلولة دون انهيار الوكالة، أو إيقاف خدماتها من تعليم وصحة ومساعدات.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين، أهمية الحفاظ على منظمة الأونروا، وواجبات المجتمع الدولى تجاه ذلك، كما شدد على مواصلة الجهود الدبلوماسية لدى الدول الصديقة والداعمة للوكالة لحثها على تأمين احتياجاتها، وتغطية العجز حتى نهاية العام الجاري، وتمكين الوكالة من الاستمرار فى تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين فى كافة مناطق عمليات الوكالة.
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