شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يواجه الكونجرس بالفيتو لتمرير صفقة ضخمة مع الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد الجهود المبذولة فى الكونجرس لعرقلة خطط بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ، في وقت لاحق من اليوم، على مشروعات قوانين برفض المبيعات.

وقال البيت الأبيض في بيان إن المبيعات تدعم بشكل مباشر سياسة الولايات المتحدة الخارجية وأهداف الأمن القومي عبر "تمكين الإمارات من ردع السلوك العدواني والتهديدات الإيرانية المتزايدة" بعد إبرام اتفاق سلام بين الإمارات و إسرائيل.

وكان التهديد باستخدام حق النقض شيئا متوقعا. وقالت الإدارة للكونجرس في العاشر من نوفمبر، إنها وافقت على الصفقة الضخمة مع الإمارات التي تتضمن منتجات من شركات جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون. وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إف-35، وهي المقاتلة الأكثر تقدما في العالم، وما يزيد على 14000 من القنابل والذخائر، وثانى أكبر عملية بيع طائرات مسيرة أمريكية لدولة واحدة.

ويستلزم القانون الأمريكي قيام الكونجرس بمراجعة صفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء عمليات تصويت على مشروعات قرارات بالرفض.

لكن لكي تصبح واجبة النفاذ، يتعين إقرارها في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، وأن تحصل مشاريع القرارات على أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لكي تنجو من الفيتو الرئاسي الذي يتمتع به ترامب.

يشعر بعض أعضاء الكونجرس بالقلق من احتمال انتهاك الضمانة الأمريكية لإسرائيل بأن تحتفظ بتفوق عسكري على دول المنطقة الأخرى. لكن إسرائيل، التي تتمتع بدعم قوي في الكونجرس، تقول إنها لا تعترض على المبيعات.

وتم تمرير إجراءات سابقة لعرقلة صفقات أسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، لكنها فشلت في الحصول على دعم كاف للإفلات من قبضة حق النقض الرئاسي.