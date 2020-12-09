سياح إسرائيليون يؤدون صلاة يهودية في صحراء دبي... فيديو

ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أن مجموعة من السياح الإسرائيليين يؤدون صلاة يهودية في صحراء دبي الإماراتية.

وقالت الصفحة تعليقا على الفيديو:

فيصحراء دبي الجميلة كانت هذه الصلاة اليهودية.

وفي السياق نفسه، نشر حساب "إسرائيل في الخليج" التابع للخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو لعدد من السياح اليهود، أيضا، وهم يصلون في الطابق الأخير من برج خليفة، وهو أعلى بناء شيده الإنسان، إذ أقيم بارتفاع 828 مترا.

وعلقت الخارجية الإسرائيلية على الفيديو بالقول: "سيّاح اسرائيليون يهود يصلّون في برج خليفة - ثمار السلام".

وكانت إسرائيل والإمارات قد وقعتا اتفاق سلام في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعقبه التوقيع على عشرات الاتفاقيات بين الجانبين، بما في ذلك اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرة.