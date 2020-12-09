نشر عبد الله قبل يومين تغريدة قال فيها إن "قطار المصالحة الخليجية لن يتحرك مليمترا واحدا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات المسبقة"، قبل أن يحذفها ويقول إنها أثارت الكثير من الجدل واللغط.
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واليوم، قال المغرد الذي يصف نفسه بأنه أستاذ علوم سياسية:
لن يسامح "الجهلة" الذين هاجموه مؤكدا أنه أحيانا ينتقد مواقف الإمارات ولا يفعل ذلك مع المملكة.
وتابع في تغريدة جديدة: "خلال يومين وردتني ردود متشنجة من جهلة لا يدركون أني قضيت أسعد سنوات الطفولة بين أهلي بالسعودية ولا أحد ينزع ذلك من قلبي".
وأضاف: "لا يعرفون أني أنتقد أحيانا مواقف الإمارات لكن لا أسمح لنفسي انتقاد مواقف السعودية لما لها من محبة. للجهلة، إن سامحتكم في الدنيا فلن أسامحكم أمام الله في الآخرة".
من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش: "تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع".
وأعلن أمير دولة الكويت، الجمعة الماضية، عن إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".
كانت هذه تفاصيل خبر الإماراتي البارز صاحب "التغريدة المثيرة للجدل" يتحدث مجددا عن السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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