"طيران الخليج" توقع 5 اتفاقات مع شركات إسرائيلية

نشر الحساب الرسمي لشركة "طيران الخليج"، تغريدة جديدة له، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن الشركة وقعت خمس اتفاقات مع شركات إسرائيلية، أثناء زيارة قام بها وفد اقتصادي بحريني إلى تل أبيب، الأسبوع الماضي.

وكانت شركة "إسرائيل للصناعات الجوية" الحكومية، قد أعلنت الخميس الماضي، أنها ستتولى صيانة طائرات شركة "طيران الخليج" البحرينية، التي تحط في إسرائيل.

وصرحت الشركة الإسرائيلية أنها سوف "تقدم حلولا فنية شاملة… تشمل خدمات ما قبل الإقلاع وما بعده، والصيانة اليومية والدعم في مواجهة أي مشاكل فنية."

وأضافت الوكالة أنه تم توقيع اتفاق الصيانة بين الشركتين أثناء زيارة قام بها وفد بحريني بقيادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى تل أبيب.

وقال المدير العام لمجموعة الصناعات الجوية في الشركة الإسرائيلية، يوسف ميلاميد، إنه يتوقع صفقات مماثلة مع شركات طيران أخرى في المنطقة، بعد أن أقامت إسرائيل علاقات مع البحرين والإمارات.

يذكر أن الشركة تقدم خدمات صيانة الطائرات لنحو 75 بالمئة من شركات الطيران التي تستخدم مطار بن غوريون.

وأبرمت البحرين وإسرائيل علاقات رسمية في سبتمبر /أيلول الماضي، واتفقتا على السماح بأربع عشرة رحلة تجارية أسبوعيا بين المنامة ومطار بن غوريون قرب تل أبيب، لكن موعد البدء لم يُعلن بعد.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي برعاية أمريكية.