شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمور عليك الالتزام بها لسلامة منزلك في موسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت شركة الكهرباء، عبر حساب “السلامة” التابع لها على “تويتر”، على أهمية الالتزام ببعض الأمور لحماية المنزل في موسم الأمطار.

وقالت الشركة، مقطع فيديو توعوي”، عند هطول الأمطار تأكد من:

– سد الفراغات حول الأبواب والنوافذ في المنزل.

– إغلاق منافذ التسريب في الأسطح.

– عدم انسداد أنابيب تصريف المياه في المنزل.

– سلامة الوصلات الكهربائية في المساحات الخارجية.

– عدم انكشاف أو اهتراء أغطية الأفياش ولوحة القواطع الرئيسية.