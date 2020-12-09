شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمور عليك الالتزام بها لسلامة منزلك في موسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت شركة الكهرباء، عبر حساب “السلامة” التابع لها على “تويتر”، على أهمية الالتزام ببعض الأمور لحماية المنزل في موسم الأمطار.
وقالت الشركة، مقطع فيديو توعوي”، عند هطول الأمطار تأكد من:
– سد الفراغات حول الأبواب والنوافذ في المنزل.
– إغلاق منافذ التسريب في الأسطح.
– عدم انسداد أنابيب تصريف المياه في المنزل.
– سلامة الوصلات الكهربائية في المساحات الخارجية.
– عدم انكشاف أو اهتراء أغطية الأفياش ولوحة القواطع الرئيسية.
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