وزير الخارجية الأمريكي: لدي قناعة كاملة بالتطبيع الوشيك بين السعودية وإسرائيل

جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

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وقال بومبيو "لدي قناعة بأن السعودية يمكن في المستقبل أن تتوصل إلى اتفاقات بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وتابع بومبيو قائلا "أنا مقتنع تماما بذلك الأمر، إنها مسألة وقت فحسب".

وأكمل وزير الخارجية الأمريكي "لدى الطرفان (السعودي والإسرائيلي) تفاهمات مشتركة عديدة، تعزز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وهذا ما دفع الإمارات والبحرين والسودان إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

واستدرك وزير الخارجية الأمريكي "هناك العديد من دول المنطقة تنضم في المستقبل، إلى الاتفاقات الإبراهيمية لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل".

وقال بومبيو "ستكون هناك العديد من العقبات والعوائق، ومن الواضح أنه من المستحيل التنبؤ بالضبط متى سيحدث ذلك".

ووقعت إسرائيل اتفاقيات سلام وتطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين، برعاية أمريكية، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.