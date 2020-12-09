قوطرش: قمة رياضية سورية مصرية في دمشق... وصدير: فزنا على إيران بخطة أمريكية

وأشار قوطرش في حديث لـ "سبوتنيك" خلال حفل تكريم بعثة منتخب سوريا بكرة السلة إلى أن الفوز على المنتخب الإيراني جاء بعد تحضير جيد وإصرار وعزيمة.

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وأقام الاتحاد الرياضي العام في سوريا حفل تكريم لبعثة منتخب كرة السلة بمدينة الجلاء الرياضية في دمشق، بعد فوزه على نظيره الإيراني ضمن النافذة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2021.

وأشار قوطرش لـ "سبوتنيك": "كان هناك خلل كبير في الأعوام الماضية، ونعمل على معالجة ذلك باستمرار"، لافتاً إلى أن الهدف الحالي هو الفوز في كل مباراة للمنتخب.

وأكد قوطرش السعي إلى إقامة مباراة مع المنتخب المصري في سوريا خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى العمل على أن يلعب المنتخب السوري مبارياته الرسمية عموما على أرضه.

وكان المنتخب السوري بكرة السلة تعاقد مع المدرب الأمريكي جوزيف ساليرنو واللاعب السوري (المجنس) جورج كيل في تشرين الأول/ أكتوبر، وعلق قوطرش على مستقبل الاثنين بالقول: "إن سارت الظروف كما يجب فسيكون المدرب واللاعب في سوريا يوم 15/1 وهم مستمرون مع المنتخب".

وأضاف مشرف لجنة المنتخبات الوطنية في اللجنة المؤقتة لتسيير أمور اتحاد كرة السلة: "وصلت العديد من العروض لـ جورج كيل من الأندية القطرية خلال المباريات الماضية، واللاعب مجنس من قبلنا، لكنه يستطيع اختيار حياته الاحترافية كما يشاء وسيكون تحت أنظارنا".

مسؤولية كبيرة

وتحدث اللاعب جميل صدير لوكالة "سبوتنيك" عن مباراتي قطر وإيران قائلاً: "ركزنا على مباراة قطر بشكل أكبر في محاولة للفوز وكسب نقاط اللقاء، لأن المنتخب الإيراني أقوى وكان من الصعب التغلب عليه".

وأضاف "دخلنا لقاء قطر وحصلت بعض الأخطاء وأضعنا نقاط المباراة بهفوات صغيرة"

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وأكد صدير أن المدرب الأمريكي لديه فكر جديد وخطط محكمة ويقدم للمنتخب سلة أمريكية بحتة، لكن اللاعبين بحاجة إلى وقت حتى تترجم أفكاره وخططه على أرض الواقع.

وبالنسبة للفترة القادمة أوضح اللاعب جميل صدير أن المسؤولية أصبحت كبيرة على اللاعبين والمنتخب، داعياً الجمهور السوري للوقوف إلى جانب المنتخب بشكل دائم.

إلى أمم آسيا 2021

بدوره اللاعب أنتوني بكر بيّن أن المنتخب السوري خسر أمام قطر بأخطاء بسيطة لا يجب أن تحصل مجدداً، مضيفاً "بعد الخسارة حشدنا قوتنا من جديد واستفدنا من خطط المدرب، واستطعنا التفوق على إيران، وكانت ردة فعل إيجابية".

وتحدث بكر عن مباراتي قطر والسعودية القادمتين بالقول: "نحتاج إلى فوز واحد للتأهل إلى أمم آسيا لكن يجب أن ننتصر في جميع اللقاءات"، مؤكداً أن الطموح هو التأهل إلى البطولة الآسيوية وتقديم أداء جيد، وأشار إلى أن المنتخب واللاعبين يسعون لاستعادة ألق كرة السلة السورية.

وذكر بكر أنه خلال فترة قصيرة درس المدرب الأمريكي المنتخب السوري بشكل كبير، ومع دخول اللاعب جورج كيل أصبح هناك تفاهم وتوليفة جيدة بين اللاعبين وهذا ما انعكس في المباراة الثانية وتحقيق الفوز على إيران.

ووعد بكر الجمهور السوري بالقتال على كل مباراة لتحقيق الفوز وإعادة السلة السورية لمكانها الصحيح، لافتاً إلى أن المنتخب السوري سيكون بصورة أفضل في الفترة القادمة.