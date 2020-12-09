العاهل الأردني يفتتح مستشفى ميدانيا عسكريا آخر لاستقبال مصابي كورونا... صور

ونشرت صفحة الديوان الملكي الأردني على "تويتر" اليوم الأربعاء:

"جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يفتتح في محافظة إربد، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المستشفى الميداني العسكري الثاني المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا".

​وذكرت الصفحة أيضا أنه: "نفذ المستشفى داخل حرم مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري بسعة تصل إلى 300 سرير؛ منها 48 سريراً للعناية الحثيثة، و18 سريراً للعناية المتوسطة جاهزة للتحويل إلى أسرة عناية حثيثة".

وكانت الحكومة الأردنية، افتتحت يوم الاثنين أمس الأول، أول مستشفى ميدانيا لعلاج فيروس كورونا المستجد في محافظة الزرقاء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مساعد مدير الخدمات الطبية الملكية العميد نضال الخصاونة قوله إن المستشفى نفذ خلال 14 يوما.

وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، علي العايد، قد أعلن في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي توصل الحكومة إلى اتفاق مع شركات متخصصة لبناء ثلاثة مستشفيات ميدانية في المملكة.