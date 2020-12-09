الحريري: قدمت تشكيلة حكومية كاملة من أصحاب الاختصاص

وصرح الحريري بأنه قدم تشكيلة حكومية كاملة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، وتابع: "وعدني الرئيس عون أنه سيدرس التشكيلة التي قدّمتها له"، حسبما ذكر موقع "ليبانون ديبايت".
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وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في وقت سابق، نقلا عن مصادر سياسية مطلعة، إن اجتماع اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيحسم تأليف الحكومة أو عدمه.
وأوضحت أن جدول أعمال الاجتماع يحتوي بندا وحيدا يتعلق بالتشاور حول التشكيلة الوزارية التي أعدها الحريري والتي تضم 18 وزيراً، ويتطابق اختيار الوزراء مع المواصفات التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان.
ونفت المصادر السياسية كل ما أُشيع فور انتهاء الاجتماع بينهما حول أنهما تبادلا الرأي في أسماء الوزراء المرشحين لدخول الحكومة، وعزت السبب إلى أن عون طلب التمهل لإجراء مزيد من المشاورات تمهيدا للاجتماع الحاسم اليوم الذي يتعامل معه الحريري على أنه يفترض أن يحقق نقلة نوعية باتجاه تسريع ولادة الحكومة لأنه لم يعد من مبرر للانتظار في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعاني منها السواد الأعظم من اللبنانيين.
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