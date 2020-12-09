سياح إسرائيليون يؤدون صلاة يهودية في برج خليفة... فيديو

ونشر حساب إسرائيل في الخليج التابع للخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو لعدد من السياح اليهود وهم يصلون في الطابق الأخير من البرج.
وبرج خليفة هو أعلى بناء شيده الإنسان إذ أقيم بارتفاع 828 مترا.
وعلقت الخارجية الإسرائيلية على الفيديو بالقول: "سيّاح اسرائيليون يهود يصلّون في برج خليفة - ثمار السلام".
ووقعت إسرائيل والإمارات، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعقبه التوقيع على عشرات الاتفاقيات بين الجانبين بما في ذلك اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرة.
والأسبوع الماضي، بدأت شركتا "يسرائير" و"أركيع" الإسرائيليتان في تسيير رحلات من تل أبيب إلى دبي، سبقتهما في ذلك شركة "فلاي دبي" الإماراتية الحكومية.
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