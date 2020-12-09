في اليوم العالمي للفساد.. السعودية انموذجا

منذ ان نشأت التنظيمات الإدارية والقوانين والتشريعات في الدول الحديثة وقضايا مكافحة الفساد الشغل الشاغل للمهتمين وأصحاب القرار لما له من أضرار في إرباك تشريعات الدول ومؤسساتها وتعطيل عجلة التنمية وهدم الجهود التي تُبذل من أجل رفاهية الشعوب وإستقرارها .

ولذلك اختار المجتمع الدولي التاسع من ديسمبر من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة الفساد كبادرة مهمة من أجل نشر الوعي بآفة الفساد ومدى تأثيره على تقدم المجتمعات وتساوي الفرص واستحقاق الأولويات في كل مجالات الحياة , وهو بذلك يسلط الضوء على أهمية الاتفاقات والتعاون الدولي بين الدول والمنظمات والتي تنبع اهميتها في تطبيق بنود مكافحة الفساد للتخفيف من آثاره المدمرة للتنمية والاستقرار واستثمار الطاقات البشرية في تحسين جودة الحياة , ولا شك ان للفساد أيادي وأذرع وسياسات تمكنه من التوغل والاستشراء في جسد وهياكل المؤسسات والوزارات والمنظمات ان لم تتصدى له الحكومات ومكافحته بكافة أشكاله وطرقه الملتوية والمتنوعة .

وفي هذا الشأن قطعت السعودية أشواطاً طويلة خاصة في عهدها الجديد ووقفت بحزم بالقوانين والأنظمة والتي كما قال سمو سيدي ولي العهد لن تستثني أحد كائن من كان سواء أمير او وزير او مسؤول وتم إتخاذ الاجراءات النظامية بحق كل من دخل في قضايا فساد وتفعيل عمل هيئة مكافحة الفساد بالشكل السليم في القيام بواجباتها تجاه والفاسدين , واليوم نحن نجني ثمار هذا العمل بالأخبار المتواصلة في ضبط قضايا شملت مسؤولين وامراء وضباط وقضاة وجهات خدمية ابهجت كل مواطن شريف وغيور على مكتسبات الوطن وخيراته , ناهيك عن الهيكلة الإدارية التي شملت كل قطاعات الدولة والقطاع الخاص لحوكمة المؤسسات الرسمية والخاصة والتي بدورها تصب في خانة مكافحة الفساد .

ولذلك تعتبر السعودية اليوم انموذجا يحتذى به بل ويطالب به شعوب المنطقة وبعض الحكومات الغارقة في الفساد بعد نجاح المملكة في هذا المضمار الذي تمثل في عدد المبالغ المستردة في الثلاث سنوات الماضية التي بلغت 247 مليار ريال ما يعادل %20 من إجمالي إيرادات الدولة الغير نفطية وتحقيق المركز 51 من بين 180 دولة في مجال مكافحة الفساد , ولا شك أن قطار ضرب الفاسدين ما زال مستمر وأمامه مهام شاقة وطويلة ولن يتوقف لأننا عازمون على مكافحة هذا الوباء المدمر للشعوب والأوطان حتى آخر رمق.

كتبه: طلال مجرشي