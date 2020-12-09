- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطعمة تحسن المزاج وأخرى تعجّل الشيخوخة.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حدد الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني الأطعمة التي تعجّل الشيخوخة، ونهى بالدرجة الأولى عن النقانق والمرتديلا.
وأشار الطبيب إلى أن النظام الغذائي الرئيسي للإنسان كي يحسن مزاجه، يجب أن يشمل بشكل أساسي الخضار والفواكه واللحوم المسلوقة والأسماك ومنتجات الألبان ولكن رغم ذلك، يمكن للمرء في بعض الأحيان أن يسمح لنفسه بتناول "الأطعمة غير الصحية". وفقا لروسيا اليوم.
ولفت إلى أن جميع الأطعمة التي تحتوي على كميات زائدة من السكر والملح والدهون المشبعة، تسرع الشيخوخة.
وشدد على أن الإفراط في تناول الطعام والسعرات الحرارية الزائدة، يمكن أن يؤثر على جسم الإنسان بطريقة مماثلة.
وأكد أن اللحوم والنقانق تدخل ضمن المنتجات التي تسرع الشيخوخة.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أقرت عام 2015 بأن جميع النقانق والمرتديلا، تحتوي على مواد مسرطنة.
كانت هذه تفاصيل خبر أطعمة تحسن المزاج وأخرى تعجّل الشيخوخة.. ما هي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.