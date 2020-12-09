ونقل موقع "بوابة الأهرام"، عن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، إن الحادث وقع بسبب انفصال عربة قطار في محطة قطارات المنصورة.
وأشار مكي إلى أن الحادث أسفر عن اصطدام عربة القطار بالحاجز الخرساني.
وقال إن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي.
وتبين تعدد الإصابات ما بين كسور وسحجات وجميعها متوسطة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادث، وأظهر آثار الاصطدام على القطار الذي كان يقف في المحطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... إصابة 22 شخصا إثر حادث قطار في المنصورة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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