حاكم دبي يعلن حصول الإمارات على أفضل تصنيف ائتماني في المنطقة

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء:
"وكالة التصنيف الدولية "موديز" تمنح حكومة الإمارات تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية".
وأشار حاكم دبي إلى أن هذا التصنيف يعتبر "التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني".
وأضاف: "قوة ائتمانية نابعة من استقرار داخلي .. وسياسات مالية رشيدة.. وعلاقات دولية قوية.. وتنوع اقتصادي راسخ ..إنجاز نضيفه لـ 2020 قبل نهايتها".
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