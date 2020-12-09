كمامات من قشور الحمضيات للتشجيع على ارتدائها وتناول الفيتامينات... فيديو

الفكرة جاءت لأهمية الفيتامينات في رفع مناعة الجسم وكذلك ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.
ويهدف الفنانان إلى توعية المواطنين بأهمية هذا الأمر خاصة بعد تزايد أعداد الإصابات في القطاع، وأصبح من الضروري زيادة إجراءات السلامة ضد الفيروس.
الفكرة لاقت استحسان الناس ولفتت انتباههم إلى أهمية الحمضيات للجسم وأهمية ارتداء الكمامة، وقد نجح الفنانان بإيصال فكرتهم للكبار والصغار بطريقتهم المبتكرة.
© Sputnik . Ajwad Jradat
كمامات من قشور الحمضيات للتشجيع على ارتداءها وتناول الفيتامينات
رسالة الفنانان التشكيليان سماح سعد وضرغام قريقع من خلال مبادرتهم هي الوقاية من الفيروس بالوسائل المتاحة وتقوية جهاز المناعة وارتداء الكمامة ليكون للفن دور في التوعية لمواجهة الجائحة.
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