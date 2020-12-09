خبر تلاعب باللبنانيين... هل صدر هذا الإعلان عن الحكومة؟

المنشور الذي حقق رواجا وتفاعلا قويا بين اللبنانيين على منصة "فيسبوك"، جاء في: "تعلن وزارة العمل عن حاجتها إلى وظائف خالية للعمل بمختلف المجالات، منها الهندسة والمحاسبة والتدريس والتسويق والتدريس والحرفيين والطبخ وسائقين.." وغيرها.

لم تنشر أي من الجهات أو الصفحات الرسمية اللبنانية، معلومات بهذا الشأن. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في وزارة العمل قوله إن

هذا الخبر غير صحيح. لا علاقة للوزارة بهذه الصفحة التي نشرت الخبر.

يعاني لبنان أزمة اقتصادية وضائقة مالية واسعة، تفاقمتا مع تفشي فيروس كورونا في البلاد وعقب انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بخسائر فادحة وحتى مشكلة غذائية، كما يعاني لبنان من تدهور في سعر صرف العملة.