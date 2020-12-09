إثيوبيا: مفاوضات "سد النهضة" لا تشمل تقاسم المياه

وقال تيكلي في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، "لا أعتقد أن هناك حلا عسكريا لهذا الخلاف، هذه الموارد موجودة منذ آلاف السنين وستستمر لآلاف السنين، لا يمكننا حل هذه المشكلة بالقوة، فقط بالتعاون".

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وحول الأسباب التي تعيق البلدان الثلاثة من التوصل لاتفاق حتى الآن، قال تيكلي "نحن لا نفهم ذلك، هذه المفاوضات تركز فقط على السد، لكن بعض البلدان تريد أن تضع نصوصا حول مواضيع مختلفة"، موضحا "نحن هنا [في المفاوضات] لا نركز على تقاسم المياه، هذه المفاوضات فقط حول السد، وتشغيله بطريقة ملائمة لا تسبب أضرارا كبيرة لدول المصب، هذا ما نركز عليه في المفاوضات من جانبنا".

وتابع تيكلي "القضية الآن تتركز في إذا كان هذا السد سيسبب أضرارا لمصر والسودان، هذه اتفاقية متخصصة جدا"، مؤكدا "ما أكدنا عليه مرارا أن هذا السد لن يسبب أضرارا بالعكس يمكن لمصر والسودان الاستفادة منه".

وحول شكل الاستفادة المتوقعة لمصر والسودان من السد، قال تيكلي "يمكنهم الاستفادة من تنظيم تدفق المياه، وأيضا يمكننا عقد اتفاقات لتصدير بعض من الكهرباء المولدة من السد إلى مصر والسودان إذا وافقوا وكانوا يرغبون في ذلك".