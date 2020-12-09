السعودية... تطورات جديدة بشأن مقطع سيدة جدة

أصدر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بيانا بشأن "الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على امرأة عند خروجها من مصعد بإحدى البنايات السكنية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
© AP Photo / Hasan Jamali
وقال الغامدي، إن الجهات الأمنية بمحافظة جدة، تمكنت من تحديد هويته الشخص، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.
وأضاف "أوضحت إجراءات الاستدلال الأولية أن المرأة التي ظهرت في الفيديو زوجة المواطن، وما حدث كان نتيجةً لخلاف عائلي بينهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لفرع النيابة العامة".
أعلن مركز بلاغات العنف الأسري في السعودي تحركه بسبب الاعتداء على إحدى السيدات في جدة.
وتفاعل المركز مع هاشتاغ متداول على موقع "تويتر"، بعنوان "أنقذوا معنفة جدة وأطفالها"، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
وأكد "العنف الأسري" أنه تحرك بعد توثيق مقطع فيديو لاعتداء على إحدى السيدات في جدة، مشيرا إلى توجيهه إياها إلى وحدة الحماية الأسرية بجدة.
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