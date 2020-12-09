موريتانيا تحصل على 20% من احتياجاتها من لقاح كورونا مع بداية 2021

نواكشوط - سبوتنيك. وأكد ولد بلال، خلال زيارة قام بها اليوم الأربعاء لأماكن حجز المصابين بفيروس كورونا المستجد بالعاصمة نواكشوط برفقة عدد من أعضاء الحكومة، أن موريتانيا ستحصل على 20 بالمئة من حاجتها من لقاح مضاد للفيروس مع بداية السنة المقبلة، مشددا على أن حكومته ستعمل على اتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة المواطنين، وتوفير الظروف الملائمة لحجز المصابين.
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وعبّر عن أمله في تجاوز الوباء خلال فترة وجيزة في حال تم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وقال ان الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في موريتانيا ما يزال تحت السيطرة.
وسجلت موريتانيا مؤخرا زيادة في معدل الإصابات بالفيروس، فخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجلت وزارة الصحة أعلى حصيلة من الإصابات اليومية منذ انتشار الموجة الثانية من الفيروس في البلاد قبل أسبوعين، بلغت 197 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيل ثلاث وفيات، 41 حالة شفاء.
وبلغ عدد الحالات النشطة من الفيروس في البلاد 1775 حالة، منها 1666 بدون أعراض، و74 لديهم أعراض خفيفة، بالإضافة لـ 35 حالة في وضعية خطيرة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد منذ اكتشاف أول إصابة بالفيروس 9876، من بينها 7904 حالة شفاء، و197 وفاة.
وقررت الحكومة الموريتانية، الأسبوع الماضي، تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في البلاد لمدة عشرة أيام ضمن إجراءات عاجلة لمنع تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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