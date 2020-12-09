هل تتم المصالحة بين قطر وبعض دول المقاطعة فقط؟

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كان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قد قال إن بلاده "تثمن.. جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي وتدعم المساعي السعودية الخيرة بالنيابة عن الدول الأربع"، وذلك في إشارة إلى موافقة الإمارات على جهود الوساطة لحل الخلاف مع قطر.
كما أعربت مصر عن تقديرها لجهود الكويت لتسوية الخلاف القائم مع قطر وعن أملها في أن تسفر عن حل شامل للأزمة، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إن مصر تقدّر "الجهود المبذولة من جانب سمو أمير الكويت لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي".
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