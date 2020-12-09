ونشرت
السعودية تغريدة، أعلنت فيه استدعاء 10 آلاف و888 سيارة في المملكة.
"التجارة" تعلن عن #استدعاء 10,888 مركبة— وزارة التجارة (@MCgovSA) December 9, 2020
🚘 فورد "Fusion / Edge / Mondeo"
🚘 لينكون "MKZ / MKX"
🗓 2013 - 2018
🔻 لاحتمالية تمزق خرطوم المكابح الأمامية قد يؤدي إلى تسرب الزيت وضعف الاستجابة في الفرامل مما يزيد من خطر وقوع حادث.#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/8O7SAhDqHy
وأوضحت أن السيارات المستدعاة من أنواع "فورد" طرازات مونديو وإيدج وفيوجن، و"لينكولن" من طرازات "إم كى إكس" و"إم كى زد".
وأشارت الوزارة السعودية إلى أن السيارات المستدعاة تواريخ إنتاجها من 2013 إلى 2018.
وأرجعت وزارة التجارة السعودية ذلك القرار بأنه يأتي بسبب احتمالية تمزق خرطوم المكابح الأمامية.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا العيب القاتل يمكن أن يؤدي إلى تسريب الزيت، وضعف استجابة المكابح، ما يزيد من خطر وقوع حادث "قاتل" لصاحبها ومن معه.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب "عيب قاتل"... استدعاء أكثر من 10 آلاف سيارة سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.