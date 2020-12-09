وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر: "خلال إجراء عملية الفحص من قبل مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في سيطرة الشعب بواسطة عجلة السونار(M60) تم وقوع الشك والاشتباه على إحدى عجلات الحمل المارة بالسيطرة وذلك لوجود اختلاف بالكثافه".
وأضاف رسول "وبعد إجراء عملية التفتيش اليدوي تبين أنها تحمل أدوية مهربة داخلة بدون موافقات وزارة الصحة".
وتحبط القوات العراقية، على الدوام، عمليات تهريب مواد غير مسجلة، عبر الحدود الفاصلة مع سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تحبط عملية تهريب أدوية... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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