الجولان... إضراب عام رفضا لإقامة إسرائيل التوربينات الهوائية على الأراضي الزراعية

دمشق - سبوتنيك. وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء سانا أن "الإضراب يشمل كل المرافق الحياتية وتعطيل المدارس والتعليم عن بعد والتوجه إلى الأراضي المزمع إقامة المراوح العملاقة عليها والانتشار فيها لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططها التوسعي في ممتلكات الأهالي".

© REUTERS / OFFICIAL PRESIDENTIAL WEBSITE

ونقلت سانا عن مراسلها في القنيطرة أن "الأهالي بدؤوا منذ ساعات الصباح الباكر بالتجمع عند مقام اليعفوري بين قرية مجدل شمس ومسعدة المحتلة وانقسموا إلى مجموعات انتشرت في الأراضي المزمع إقامة مراوح عليها من قبل سلطات الاحتلال".

مراسل سانا تحدث عن وقوع إصابات بين أهالي الجولان السوري المحتل جراء استخدام القوات الإسرائيلية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد الأهالي الذين انتشروا في أراضيهم رفضاً لإقامة التوربينات الهوائية على أراضيهم الزراعية.

قرار إعلان الإضراب بحسب سانا جاء "بعد اجتماع للهيئة الدينية والاجتماعية في الجولان السوري المحتل رفضا لإقامة التوربينات العملاقة".

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية أغلقت أمس الأول عددا من المداخل الرئيسة لقرى الجولان السوري المحتل ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي تريد إسرائيل إقامة توربينات عملاقة عليها في الوقت الذي احتشد فيه الأهالي على الطرقات المؤدية إلى الأراضي الزراعية في مناطق مجدل شمس وسحيتا وبقعاثا ومسعدة لمنع السلطات الإسرائيلية من الوصول إلى أراضيهم.