شكرا لقرائتكم خبر عن 125 ألفًا و490 حالة إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بلغ 125 ألفًا و490 إصابة . وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الوفيات المسجلة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1461 بنسبة 16ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 117 ألفًا و34 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر93%.

كانت هذه تفاصيل خبر 125 ألفًا و490 حالة إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.