يداً بيداً لنكافح وندحر الفساد والمُفسدين

اختارت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر سنوياً كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2005.

قبل 16 عاماً، بدأت منظمة الأمم المتحدة جهودها الرسمية في مكافحة الفساد، وذلك بعد أن اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكان ذلك بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2003، وكان قد طُلب من الأمين العام للمنظمة الأممية في ذلك الوقت، أن يقوم بتعيين مكتب الأمم المتحدة المعني بـ المخدرات والجريمة، بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية. وفي ذلك اليوم أيضاً، تم إعلان أن تاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر، سيكون يوماً عالمياً لمكافحة الفساد.

وتم في 9 كانون الأول/ديسمبر عام 2005، الإحتفال بأول يوم عالمي لمكافحة الفساد، ومنذ ذلك الوقت قبل 14 عاماً، يحتفل العالم في كل عام بهذا اليوم العالمي بالتاريخ نفسه، وذلك لزيادة الوعي بالفساد ودور الإتفاقية في مكافحته ومنعه. والتفكير بإيجاد حلول حقيقية لإنهاء هذه الظاهرة التي تؤثر على الكثير من موارد البلدان حول العالم، وتسبب بظلم شعوبها.

لقد أيقن العالم أجمع ووقر في عقيدته بأن آفة الفساد على إختلاف مظاهرها تُعد المعوَّق الأكبر لكافة محاولات التقدم، والمقوَّض الرئيسي لكافة دعائم التنمية ، مما يجعل آثار الفساد ومخاطره أشد فتكاً وتأثيراً من أي خلل آخر ، فإنه لا يقتصر دوره المخرب على بعض نواحي الحياة دون البعض الآخر ، بل يمتد إلى شتى نواحي الحياة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية.

نتناول عدة أقسام حول هذا الموضوع الا وهي

1/أثار الفساد ومخاطرة وينقسم إلى عدة أصعدة:

فعلى الصعيد الاقتصادي يؤدي الفساد إلي:

1. إعاقة النمو الاقتصادي مما يقوض كل مستهدفات خطط التنمية طويلة وقصيرة الأجل.

2. إهدار موارد الدولة أو على أقل تقدير سوء إستغلالها بما يعدم الفائدة المرجوه من الإستغلال الأمثل.

3. هروب الإستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية لغياب حوافزها.

4. الإخلال بالعدالة التوزيعية للدخول والموارد وإضعاف الفعالية الاقتصادية وإزدياد الهوة بين الفئات الغنية والفقيرة.

5. اضعاف الإيرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع الجمارك والضرائب والرسوم بإستخدام الوسائل الإحتيالية والإلتفاف على القوانين النافذة.

6. التأثير السلبي لسوء الإنفاق العام لموارد الدولة عن طريق اهدارها فى المشاريع الكبرى بما يحرم قطاعات هامه مثل الصحة والتعليم والخدمات من الإستفادة من هذه الموارد.

7. تدني كفاءة الإستثمارات العامة وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة بفعل الرشاوي التي تدفع للتغاضي عن المواصفات القياسية المطلوبة.

وعلى الصعيد السياسي يؤدي الفساد إلي:

1. تشويه الدور المطلوب من الحكومة بشأن تنفيذ السياسة العامة للدولة وتحقيق مستهدفات خطط التنمية.

2. انهيار وضياع هيبة دولة القانون والمؤسسات بما يعدم ثقة الأفراد فيها.

3. اضعاف كل جهود الإصلاح المعززة للديمقراطية بما يتزعزع معه الاستقرار السياسي.

4. إقصاء الشرفاء والأكفاء عن الوصول للمناصب القيادية بما يزيد من حالة السخط بين الأفراد ونفورهم من التعاون مع مؤسسات الدولة.

5. إعاقة وتقويض كافة الجهود الرقابية على أعمال الحكومة والقطاع الخاص.

وعلى الصعيد الاجتماعي يؤدي الفساد إلي:

1. انهيار النسيج الاجتماعي وإشاعة روح الكراهية بين طبقات وفئات المجتمع نتيجة عدم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

2. التأثير المباشر وغير المباشر لتداعيات الفساد الاقتصادية والسياسية على استقرار الاوضاع الامنية والسلم الإجتماعي.

فواجب علينا نحن كأفراد المجتمع أن نعزز المسؤولية الإجتماعية حول هذا الموضوع لنكن يداً بيداً لنكافح وندحر الفساد والمُفسدين لنطهر المجتمع ووطنا الغالي من الفساد والمُفسدين ولنضع مقولة سيدي ولي العهد حفظة الله نصب أعيننا عندما قال:

(لن ينجوا أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان لن ينجوا أبداً ).

كما شدد خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

على أنه لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالًا، ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلةً لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه، وسنحاسب كل من يتجاوز ذلك فنحن إن شاء الله حماة الدين، وقد شرفنا الله بخدمة الإسلام والمسلمين، ونسأله سبحانه السداد والتوفيق.

نرى اليوم ماحققه الوطن من منجزات في مجال مكافحة الفساد. قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان:

أن نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم.”

أنجزت الحملة المُستمرة للقضاء على الفساد،مكتسبات أستهلكت 5٪؜ إلى 15٪؜ من ميزانية الدولة،وبما أثر على مستوى الخدمات ومخرجات المشاريع وعدد الوظائف المتاحة،وذلك بعد أن بلغ مجموع متحصلات تسويات مُكافحة الفساد 247 مليار في الثلاث سنوات الماضية،وبما يمثل نحو 20٪؜ من إجمالي الإيرادات غير النفطية،علاوةً على عشرات المليارات من الإيرادات التي أضيفت كأصول للدولة.

كتبه:

نوير سعود الحارثي