شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح مدى تأثير حالة ونوع السكن على الدعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

رد برنامج حساب المواطن، على سؤال وجهه أحد المستفيدين بشأن مدى تأثير تغيير بيانات حالة السكن على الدعم المقدم له.

وأكد البرنامج أن حالة ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب المواطن ولا تؤدي لإيقافه، حيث يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأوضح أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة التقديرية على الرابط التاليهنا.