شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق فى معسكر الرشيد العراقى والدفاع المدنى ينقذ مخازن للعتاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الدفاع المدني فى العاصمة العراقية، الأربعاء، عن إخماد حريق في معسكر الرشيد ببغداد، قبل أن تطال ألسنته مخزنين للعتاد داخل المعسكر.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق اندلاع داخل كرفانات تابعة لفوج طوارئ الشرطة الاتحادية في معسكر الرشيد فجر هذا اليوم الاربعاء التاسع من ديسمبر".