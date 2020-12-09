شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا تودع 2020 بصورة مع أسرتها: عام حمل لنا ظروفاً غير عادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنت الملكة رانيا، قرينة العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، أن يكون العام المقبل 2021 أفضل حالا عما كان عليه الوضع في العام الحالي 2020، والذي اعتبرته عاما غير عاديا وامتلأ بالأحداث التى تضرر منها جميع سكان العالم، وشاركت الملكة رانيا صورة تجمعها بزوجها الملكة عبد الله وأبناءها على حسابها الرسمى بموقع "تويتر" لقرب استقبال عام جديد.



الملكة رانيا على تويتر

وعلقت الملكة رانيا على صورتها مع عائلتها، قائلة: "نودع عاماً آخر حمل لنا ظروفاً غير عادية، وبالرغم من أننا ابتعدنا قليلاً عن عائلاتنا وأحبتنا، إلا أن محبتهم لدينا أكبر.. مع نهاية هذه السنة نتمنى لكم ولجميع من في قلوبكم كل العافية والخير".



صورة الملكة رانيا مع اسرتها

وكانت الملكة رانيا، قرينة العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، قد هنأت المتطوعين في يومهم الدولى، حيث احتفل العالم بمناسبة اليوم العالمى للمتطوعين، التى تحل ذكراه يوم 5 ديسمبر من كل عام، وكتبت الملكة رانيا، في تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "مهما كانت الظروف التي يمر بها العالم، نجد دائما من يبادر لمساعدة من حوله بمحبة.. في اليوم الدولي للمتطوعين نحييكم جميعا، فأنتم قوة لا يستهان بطيب أثرها".

وفي وقت سابق، سلطت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، الضوء على مهرجان "بلدك لفنون الشارع والفنون البصرية" في الأردن، حيث نشرت صورة للوحة جدارية، من رسم الفنان صهيب عطار، عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام".

وأظهرت اللوحة فتاة باللون الأزرق يدور حول جزء منها مياه البحر، والهدف من رسم اللوحة وفق الرسام صهيب عطار، هو لفت نظر الناس الى ضرورة الحفاظ على مياه البحر.

واكتست الجدران في العاصمة الأردنية عمان بالعديد من الاعمال الفنية، خلال فعاليات المهرجان السنوي لفنون الشوارع، وتجمع 18 فنانا على مدار 7 أيام، وكان نتيجة عملهم الفني والفكرى 22 جدارية انتشرت بأنحاء العاصمة الأردنية، تركز على رسالة واضحة وهي تشجيع الناس على حماية البيئة.