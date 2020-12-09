«التدريب المهني» توقف شهادة مهارات تقنية المعلومات وتمنع التسويق لها

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إيقاف العمل على شهادة مهارات تقنية المعلومات CIT ، وإيقاف الدورات الخاصة بها . وأصدرت المؤسسة تعميماً لجميع منشآت التدريب الأهلي يفيد بالقرار، والانتهاء من رخصة المشغل للشهادة وعدم التجديد لها، بحسب “الوطن”. كما أكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي المكلف عبد الرحمن بن عبد الإله، على ضرورة وقف التسويق لها وإيقاف دورات التهيئة الخاصة بها .

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