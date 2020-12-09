وقال المكتب الإعلامي للإمارة إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات تعمل مع الجهات المحلية لاستئناف جميع الأنشطة خلال أسبوعين.
وأوضح االمكتب، في تغريدة له على تويتر، أن القرار يأتي بعد "النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار مرض كوفيد-19 والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة".
كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسميا في الدولة.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن "اللقاح خاص بـ"معهد بيجين للمنتجات البيولوجية" الذي طورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، وأظهر فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس، كما "سجل الإقلاب المصلي معدل 99 بالمئة من الأجسام المضادة المعادلة، و100 بالمئة كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض".
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في أبو ظبي خلال أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.