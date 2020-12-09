أول دولة عربية تعلن تسجيل لقاح ضد فيروس "كورونا"

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن "اللقاح خاص بـ"معهد بيجين للمنتجات البيولوجية" الذي طورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، وأظهر فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس، كما "سجل الإقلاب المصلي معدل 99 بالمئة من الأجسام المضادة المعادلة، و100 بالمئة كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض".
وقال البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية عبر حسابها على "تويتر"، أيضا، إن "الوزراة سجلت اللقاح رسميا وذلك بعد أن وافقت على الاستخدام الطارئ لبعض الفئات في سبتمبر/ أيلول الماضي".
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الثلاثاء، تسجيل 1260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 178837 حالة.
وكشفت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 596 حالة، مشيرة إلى شفاء 584 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 160295 حالة.
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