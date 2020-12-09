شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينفى هروب سجناء من أحد سجون إقليم كردستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة بشأن هروب سجناء من أحد سجون إقليم كردستان، وقالت الخلية في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن "وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يفيد بهروب سجناء من أحد السجون في إقليم كردستان". وأضافت أنه "بالوقت الذي ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، ندعو الجميع إلى توخي الحذر الشديد من نقل الشائعات والأخبار المفبركة التي تقف خلفها جهات تريد إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة بالمنظومة الأمنية".



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