شكرا لقرائتكم خبر عن قنبلتان تستهدفان بئرى نفط فى حقل خباز النفطى بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون بقطاع النفط ومصادر أمنية إنه تم تفجير بئري نفط داخل حقل صغير بشمال العراق اليوم الأربعاء وإن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق.

ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن التفجيرين في حقل خباز النفطي الذي يقع على بعد 20 كيلومترا جنوب غربي كركوك.

وقال مسؤولو النفط إن الحقل ينتج حوالي 25 ألف برميل يوميا.

وكانت قد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إلقاء القبض على إرهابي يعمل ضمن ما يسمى بـ"استخبارات داعش" في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك".