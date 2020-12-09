شكرا لقرائتكم خبر عن «العنف الأسري» يتفاعل مع مناشدة امرأة لحمايتها وأطفالها من طليقها بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو نشرته امرأة يوثق اعتداء طليقها عليها في جدة.

وأظهر الفيديو، المرأة وهي تخرج من المصعد الكهربائي فيما يلحق بها طليقها ويحاول منعها من الخروج من العمارة السكنية بالقوة وطرحها أرضاً، وناشدت المرأة الجهات المسؤولة بالتدخل لحمايتها هي وأولادها.

من جانبه، تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الحالة، وعلق قائلاً: “إشارة إلى ما تم تداوله حول سيدة تناشد لحمايتها وأطفالها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بجدة وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص”.