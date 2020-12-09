عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 400 يورو غرامة على رجل سار 450 كيلومترا بعد شجار مع زوجته

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

الخليج 365

سار رجل إيطالي مسافة 450 كيلومترا بعد شجار عنيف مع زوجته، في محاولة لتهدئة أعصابه وتصفية ذهنه.



ولم يتوقف الرجل، البالغ 48 عاماً، عن السير حتى اعترضت الشرطة طريقه في الثانية صباحا؛ لخرقه قواعد حظر التجول التي تفرضها السلطات الإيطالية نتيجة انتشار فيروس كورونا.

ورغم أنه يعيش في كومو، أقصى شمالي إيطاليا على الحدود السويسرية، نجح الزوج الغاضب في الوصول إلى فانو، وهي بلدة صغيرة على ساحل البحر الأدرياتيكي على بعد نحو 450 كيلومتراً جنوباً.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، لم يعلم ضباط الشرطة في البداية أن الرجل مشى كل تلك المسافة، لكن بعد التحقق من اسمه، اكتشفوا أن زوجته كانت أبلغت عن فقدانه قبل أسبوع.

الرجل الذي سار بمعدل 60 كيلومتراً يومياً وبدا متعباً في نهاية المطاف، قال للشرطة إنه مشى مسافة طويلة لتصفية ذهنه، مضيفا: "جئت إلى هنا سيراً على أقدامي، لم استخدم وسيلة نقل".

وأخبرهم أنه التقى خلال رحلته بأشخاص قدموا له الطعام والشراب، متابعا: "أنا بخير، لكني مرهق بعض الشيء".

وفرضت الشرطة على الزوج الغاضب مخالفة قدرها 400 يورو؛ لخرقه حظر التجوّل المفروض لاحتواء انتشار فيروس كورونا.