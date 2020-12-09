عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جدة تطلب 15 دولارا في الساعة لتسلية حفيدها

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

الخليج 365

تعرضت جدة إلى موجة من الانتقادات وردود الفعل الغاضبة عبر الإنترنت، بعد حديثها عن تقاضي 15 دولارا في الساعة مقابل مجالسة حفيدها.



ووصف مستخدمو الإنترنت السيدة بـ"الجشعة" و"غير المعقولة" و"متبلدة المشاعر"، بعد نشرها ما تعتبره "مشكلة بالنسبة إليها وترغب في سماع الآراء".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت الجدة إن ابنتها طلبت منها رعاية حفيدها يومين أو 3 أيام خلال الأسبوع، رغم أن الجدة لديها عملها اليومي الخاص.

وأضافت الجدة وفقا للصحيفة أنها صدمت عندما طلبت من ابنتها تقاضي 15 دولارا في الساعة مقابل مجالسة الطفل، بينما عرضت ابنتها 10 دولارات فقط.

وأوضحت أن مجالسة الحفيد ستمنعها من القيام بعملها الخاص رغم أنها تقوم به من المنزل. وتابعت: "لست حضانة، أحتاج إلى نقود لتعويض الوقت الذي أتخلى فيه عن وظيفتي".

وانتقد الناس الجدة بسبب تعليقاتها وقالوا إنه من الواضح أنها لا تريد مجالسة الطفل على الإطلاق لأنها إذا كانت ترغب في ذلك لم تكن لتطلب مثل هذا المبلغ "الفاحش".

وطالبها البعض بمشاركة مؤهلاتها قائلين إنها لا بد أن تكون حاصلة على شهادات في الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية وشهادات في رعاية الأطفال حتى تتقاضى 15 دولارا في الساعة.

من ناحية أخرى، ساند آخرون الجدة لأنها تحتاج أيضا إلى أن تكون قادرة على تحمل نفقات يومين أو 3 أيام في الأسبوع دون عمل لمساعدة ابنتها.